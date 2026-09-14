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Мировое обозрение

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Российские штурмовики раскрыли детали освобождения Зоревки под Запорожьем

Российские штурмовики раскрыли детали освобождения Зоревки под Запорожьем

Освобождение села Зоревка в Запорожской области превратилось в одну из самых сложных тактических задач для штурмовых подразделений группировки «Восток».

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