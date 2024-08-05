Четыре крымских города вошли в десятку лучших мест для отдыха в РФ

Крымские города вошли в ТОП-10 популярных мест для летнего отдыха россиян. Как пишет КП-Крым, исследование сервиса ТВИЛ выявило, что курорты Крыма, такие как Ялта, Феодосия, Алушта и Судак, пользуются большим спросом у отдыхающих.