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Принял ли Запад решение по Украине? Мысли после прочтения статьи Марка Галеотти в Sunday Times

Принял ли Запад решение по Украине? Мысли после прочтения статьи Марка Галеотти в Sunday Times

Вот уже два дня в прессе обсуждают статью британского политолога и специалиста по России, известного также как спеца по вопросам безопасности, Марка Галеотти, о том, как разругались разведчики и контрразведчики США и Британии с разведчиками и контрразведчиками Украины.

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