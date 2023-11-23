Назван рейтинг самых частых жалоб пациентов поликлиник и больниц

Посетители поликлиник среди самых частых проблем называли долгие очереди перед кабинетом врача, отсутствие необходимого специалиста в поликлинике, невозможность получить все необходимые услуги в одном месте и долгое ожидание приема узкого специалиста (более трех недель).
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