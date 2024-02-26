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Тест: а вы знаете Россию? Справится только 1 человек из 10

Тест: а вы знаете Россию? Справится только 1 человек из 10

7 простых вопросов по географии фото: Shutterstock/Fotodom.ruЧто может быть проще, чем география родной страны, скажете вы? Но не тут-то было! Немало людей с легкостью справятся с вопросами по географии мира, но начинают путаться, когда речь заходит о России.

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Комментарии
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VO
Vitya Ostap
Ты как раз не один из десяти
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