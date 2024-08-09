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Профессор Уотерхау: причиной падения самолета в Бразилии могло стать обледенение

Профессор Уотерхау: причиной падения самолета в Бразилии могло стать обледенение

Причиной падения самолета ATR-72 в бразильском штате Сан-Паулу могло стать обледенение. Об этом заявил профессор Университета Сан-Паулу, специалист в области авиационной техники Джеймс Уотерхаус, передает ТАСС.

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