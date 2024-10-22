Риелтор Самотойлов: Семьям с детьми нужно выбирать жилье поближе к детсаду и школе

Менеджер отдела продаж ЖК «Домодедово Парк» Александр Самотойлов рассказал, что при выборе квартиры семьям с детьми важно учитывать наличие большого количества окон для организации пространства, особенно в детской зоне.
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