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Риелтор Самотойлов: Семьям с детьми нужно выбирать жилье поближе к детсаду и школе

Риелтор Самотойлов: Семьям с детьми нужно выбирать жилье поближе к детсаду и школе

Менеджер отдела продаж ЖК «Домодедово Парк» Александр Самотойлов рассказал, что при выборе квартиры семьям с детьми важно учитывать наличие большого количества окон для организации пространства, особенно в детской зоне.

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