«Снизить их число до ноля». Как в позднем СССР чуть не убили рок-музыку

По просьбе RTVI продюсер Александр Кушнир рассказал о том, как в стране буквально за один 1984 год умерла вся музыкальная жизнь, не согласованная с госорганами.
Популярные статьи
- Зеленский ввел санкции против 82 российских спортсменов. Среди них Авербух и Акинфеев
- Украинский экипаж «в заложниках» и сгоревший самолет ООН. Что происходит в аэропорту столицы Судана, где продолжаются бои
- Белгородский губернатор сообщил о двух пожарах на гражданских объектах. СМИ пишут об атаке дронов
Свежие комментарии