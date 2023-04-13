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«Снизить их число до ноля». Как в позднем СССР чуть не убили рок-музыку

«Снизить их число до ноля». Как в позднем СССР чуть не убили рок-музыку

По просьбе RTVI продюсер Александр Кушнир рассказал о том, как в стране буквально за один 1984 год умерла вся музыкальная жизнь, не согласованная с госорганами.

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