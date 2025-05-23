Бельгия прослушивала стадион, чтобы шпионить за лоббированием Huawei в Европарламенте - Politico

В Брюсселе разгорелся шпионский скандал с участием китайской компании Huawei. Как сообщает Politico, бельгийские спецслужбы установили прослушку в VIP-ложе на стадионе RSC Anderlecht, которую арендовала компания для встреч с депутатами Европарламента.