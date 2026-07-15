В Пензенской области мошенники выманили у подростка семейные сбережения в размере 12 миллионов рублей

В ОМВД России по Пачелмскому району обратился местный житель 1977 года рождения, который рассказал, что его 16-летний сын передал мошенникам хранившиеся дома денежные средства в размере 12 миллионов рублей.
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