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Происшествия

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В Пензенской области мошенники выманили у подростка семейные сбережения в размере 12 миллионов рублей

В Пензенской области мошенники выманили у подростка семейные сбережения в размере 12 миллионов рублей

В ОМВД России по Пачелмскому району обратился местный житель 1977 года рождения, который рассказал, что его 16-летний сын передал мошенникам хранившиеся дома денежные средства в размере 12 миллионов рублей.

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