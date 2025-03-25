Скорость мобильного интернета выросла на треть на улице Большой Покровской

Мобильный интернет стал работать быстрее на Большой Покровской в Нижнем Новгороде. Теперь жители и гости города могут на высокой скорости общаться в соцсетях и мессенджерах, делиться фотографиями и видео.
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