"Война изменилась кардинально": Военкоры высказались начистоту после гибели коллеги Анны Прокофьевой

26 марта стало известно о гибели военкора Анны Прокофьевой. Автомобиль, в котором она ехала вместе с оператором, подорвался на мине в районе Демидовки в Белгородской области, в которую огромными резервами пробивается враг, минируя проходы.
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