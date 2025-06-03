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В Германии высказались о потере поддержки Зеленского в Кривом Роге

В Германии высказались о потере поддержки Зеленского в Кривом Роге

Украинский лидер Владимир Зеленский теряет поддержку среди украинских военнослужащих из-за неспособности достичь мира с Россией.

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