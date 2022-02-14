Политика как она есть

39 554 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Саранцев
    Лейтмотив- мы ДОЛЖНЫ КУПИТЬ!!!!!! А что мы можем предложить и что купят у нас?.... Вшей горсть?...Острое словцо наш...
  • Владимир Моргунов
    Автору: когда СОВБЕЗ ООН признал Минские соглашения, предполагалось, что они будут Усрами соблюдаться !!!!! Что видим...Будет ли признан ...
  • Strannik Weid
    А Вы лично с ней знакомы и знаете её интеллектуальные способности? Понимаю, возраст ушёл и раньше такие девчонки не д...Помощница депутат...

Китайский производитель электромобилей Xpeng откроет свой первый розничный магазин в Европе

Китайский производитель электромобилей Xpeng откроет свой первый розничный магазин в Европе

Китайский производитель электромобилей Xpeng планирует открыть свой первый самостоятельный магазин за пределами Китая и расширить свою розничную сеть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх