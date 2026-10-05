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Царьград

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«Укрэнерго» зафиксировала новые отключения света на Украине 5 октября

«Укрэнерго» зафиксировала новые отключения света на Украине 5 октября

На Украине 5 октября зафиксированы отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях из-за российских ударов, сообщает «Укрэнерго».

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