В Риге решили к 9 мая перенести памятник Пушкину, почему молчит BlackLivesMatter?26 апреля – ИА SM.News.
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