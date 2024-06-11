Массовое отравление в Буйнакске вызвано обнаруженными в воде возбудителями инфекции

В результате лабораторных исследований было установлено, что причиной массового отравления людей в городе Буйнакске стала недостаточная очистка воды, в которой были выявлены возбудители кишечных инфекций - дизентерии, ротавируса и норовируса.
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