Кургинян: система избавится только от Путина или еще от страны и от народа?

АЛ

Александр Лагуткин

Прав Кургинян. Часть системы в лице МО за полтора года войны показала, что не справляется. Чиновникам ни СВО, ни победа России не нужна. Она мешает жить так, как они привыкли, - летать на выходные к своим виллам, деньгам и родственникам на Западе. А Путин со своей СВО поломал эту устроенную жизнь. Сейчас и возможность свалить стала туманной, даже яхты пришлось перегонять к нашим берегам в Сочи и пр., а иначе "партнеры" конфискуют. Правда с виллами сложнее и с деньгами. Поэтому Путин перестал устраивать всю воровскую чиновничью часть системы. И ситуация с ЧВК задумывалась для начала с целью уничтожения этой потенциально возможной опоры Путина и как представляющую угрозу чиновничьему благополучию. Поэтому чиновники пошли на крайние меры. Создав недостаток в поставке снарядов штурмующим группам, поставили ЧВК на грань физического уничтожения. ЧВК несмотря на сбой в снабжении БК и ценой огромных потерь всё таки взяла Бахмут. Тогда было организовано минирование выходов Вагнера из города с целью нанести компании значительные потери и спровоцировать на противоправные действия. Вагнеровцы эту группу минеров задержали вместе с командиром. После разбирательств отпустили. Люди выполняли преступный приказ. Следующей попыткой спровоцировать была организация обстрела летнего лагеря ЧВК. На этот раз импульсивность Пригожина сыграла свою роль и он повел своих на встречу с министром и начальником ГШ. Чиновники вместо того, чтобы выехать навстречу колонне и урегулировать ими самими созданную ситуацию, сбежали в Москву, отдав преступный приказ авиации бомбить колонну. Колонна растянулась на шоссе в плотном потоке гражданских автомобилей. Обстрел неуправляемыми ракетами с вертолетов по движущимся целям, привел бы к большому количеству погибших гражданских лиц. Похоже авторы создания этой ситуации надеялись раскрутить её по самому негативному сценарию. Летчики не могли не выполнить преступный приказ, а вагнеровцы, защищаясь и сбив атакующие вертолёты, по сути предотвратили кровавую мясорубку из гражданских лиц на шоссе. Похоже основной целью авторов создания и раскрутки этой ситуации было, используя импульсивность и обиду Пригожина, создать в стране хаос, панику и условия смены высшей власти на более угодную нынешней одуревшей от власти, денег и воровства элите. Похоже многих из т.н. элиты Путин не устраивает. Поэтому я согласен с ходом мыслей Кургиняна. Заговор был, но предателями назвали не тех.