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Кургинян: система избавится только от Путина или еще от страны и от народа?

Кургинян: система избавится только от Путина или еще от страны и от народа?

Политические процессы в России и в мире становятся все более закрытыми. Наблюдающий за ними видит только то, что лежит на поверхности, но не понимает сути происходящих событий.

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Александр Лагуткин
Прав Кургинян.  Часть системы в лице МО за полтора года войны  показала, что не справляется.  Чиновникам ни СВО, ни победа России не нужна.  Она мешает жить так, как они привыкли, -  летать на выходные к своим виллам, деньгам и родственникам на Западе.  А Путин со своей СВО поломал эту устроенную жизнь.  Сейчас и возможность свалить стала туманной, даже яхты пришлось перегонять к нашим берегам в Сочи и пр., а иначе &quot;партнеры&quot;  конфискуют. Правда с виллами сложнее и с деньгами.  Поэтому Путин перестал устраивать всю воровскую чиновничью часть системы.   И ситуация с ЧВК задумывалась для начала с целью уничтожения этой потенциально возможной опоры Путина и как представляющую угрозу чиновничьему благополучию. Поэтому чиновники пошли на крайние меры.  Создав недостаток в поставке снарядов штурмующим группам, поставили ЧВК на грань физического уничтожения.  ЧВК несмотря  на сбой в снабжении БК и ценой огромных потерь всё таки взяла Бахмут. Тогда было организовано минирование выходов Вагнера из города с целью нанести компании значительные потери и спровоцировать на противоправные действия.  Вагнеровцы эту группу минеров задержали вместе с командиром. После разбирательств отпустили. Люди выполняли преступный приказ.  Следующей попыткой спровоцировать  была организация обстрела летнего лагеря ЧВК.  На этот раз импульсивность Пригожина сыграла свою роль и он повел своих на встречу с министром и начальником ГШ.  Чиновники вместо того, чтобы выехать навстречу колонне и урегулировать ими самими  созданную ситуацию, сбежали в Москву, отдав преступный приказ авиации бомбить колонну. Колонна растянулась на шоссе в плотном потоке гражданских автомобилей. Обстрел неуправляемыми ракетами с вертолетов по движущимся целям, привел бы к большому количеству погибших гражданских лиц.  Похоже авторы создания этой ситуации надеялись    раскрутить её по самому негативному сценарию. Летчики не могли не выполнить преступный приказ, а вагнеровцы, защищаясь и  сбив атакующие вертолёты, по сути предотвратили кровавую мясорубку из гражданских лиц на шоссе. Похоже основной целью авторов создания и раскрутки этой ситуации было, используя импульсивность и обиду Пригожина, создать в стране хаос, панику и условия смены высшей власти на более угодную нынешней одуревшей от власти, денег и воровства элите. Похоже многих из т.н. элиты Путин не устраивает.  Поэтому я согласен с ходом мыслей Кургиняна.  Заговор был, но  предателями назвали не тех.
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