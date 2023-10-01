Российский актер Данила Козловский после длительного творческого простоя готовится к возвращению в шоу-бизнес.
«Мы будем разбираться по-мужски»: собравшемуся в Геленджик Козловскому пригрозили казачьей нагайкой
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Нет, не понять мне - куда катится страна. Власти молчат. А подонкам дают сцены, работу, почести. А тех, к то погиб в боях за Артёмовск всякие Коты(скоты) помоями обливали. Ау, помойщики, вы так клялись в любви к России, почему не поднимете шум, чтобы мразям, типа Коза-актёришки, везде был опущен шлагбаум?
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5 час.
виталий панов
В ГД РФ необходимо принять закон,о запрете предоставлять площадки для людей,или сбежавших за границу,либо кто осудил проводимую Россией СВО! А чиновников,уличённых в этом,увольнять без права занимать руководящие посты,в плоть до уголовной ответственности! Это должно касаться и министра культуры.С его благословения всё это происходит! Не обходимо очистить руководство от "пятой колоны",которая ставит палки в "колёса"!Не нравится Россия,вас здесь никто не держит! А держит нажива халявного обогащения!
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1 час.
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