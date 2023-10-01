«Мы будем разбираться по-мужски»: собравшемуся в Геленджик Козловскому пригрозили казачьей нагайкой

Владимир Алтайцев

Нет, не понять мне - куда катится страна. Власти молчат. А подонкам дают сцены, работу, почести. А тех, к то погиб в боях за Артёмовск всякие Коты(скоты) помоями обливали. Ау, помойщики, вы так клялись в любви к России, почему не поднимете шум, чтобы мразям, типа Коза-актёришки, везде был опущен шлагбаум?