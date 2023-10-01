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«Мы будем разбираться по-мужски»: собравшемуся в Геленджик Козловскому пригрозили казачьей нагайкой

«Мы будем разбираться по-мужски»: собравшемуся в Геленджик Козловскому пригрозили казачьей нагайкой

Российский актер Данила Козловский после длительного творческого простоя готовится к возвращению в шоу-бизнес.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Нет, не понять мне  - куда катится  страна. Власти  молчат. А подонкам  дают сцены, работу, почести. А  тех, к то  погиб в боях  за  Артёмовск  всякие Коты(скоты)  помоями обливали. Ау, помойщики, вы так клялись в любви к России, почему  не поднимете  шум, чтобы  мразям, типа Коза-актёришки, везде  был опущен шлагбаум?
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5 час.
виталий панов
В ГД РФ необходимо принять закон,о запрете предоставлять площадки для людей,или сбежавших за границу,либо кто осудил проводимую Россией СВО! А чиновников,уличённых в этом,увольнять без права занимать руководящие посты,в плоть до уголовной ответственности! Это должно касаться и министра культуры.С его благословения всё это происходит! Не обходимо очистить руководство от &quot;пятой колоны&quot;,которая ставит палки в &quot;колёса&quot;!Не нравится Россия,вас здесь никто не держит! А держит нажива халявного обогащения!
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1 час.

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