Плов с грибами вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Настоящий плов готовится, разумеется с бараниной. Но кто сказал, что если заменить мясо на грибы, то плов станет менее вкусным? Плов с грибами — ещё ароматнее, ещё полезнее и подходит тем, кто соблюдает диету, ведь он содержит мало калорий.