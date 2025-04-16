Рынок косметики в России вырос на 68% за месяц

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) зарегистрировал в системе "Честный знак" 2,3 тысячи импортеров косметических и бытовых товаров, что вдвое превышает первоначальные прогнозы на начало маркировки данной продукции, сообщили РИА Новости в ЦРПТ.
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