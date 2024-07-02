Швейцарская газета NZZ недовольна критикой саммита по Украине Медведевым

В Швейцарии газета Neue Zürcher Zeitung обратила внимание на заявления заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева по поводу мирного саммита на Украине, который проходил 15-16 июня в курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн.