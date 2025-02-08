Президент России Владимир Путин поручил правительству провести широкое обсуждение вопроса возвращения в школах оценки за поведение.
В школах могут появиться оценки за поведение
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
А ещё надо вернуть, то что нечаянно исчезло в перестройку. За ОЧЕНЬ плохое поведение, ученик, который практически совершил преступление. но по возрасту неподсуден, отправлялся в спецшколу-интернат, а родители лишались родительских прав. Вот все эти банды мигрантов туда и уедут.
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