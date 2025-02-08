В школах могут появиться оценки за поведение

Дмитрий Бакланов

А ещё надо вернуть, то что нечаянно исчезло в перестройку. За ОЧЕНЬ плохое поведение, ученик, который практически совершил преступление. но по возрасту неподсуден, отправлялся в спецшколу-интернат, а родители лишались родительских прав. Вот все эти банды мигрантов туда и уедут.