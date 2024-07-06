Политнавигатор В России не прошла смена власти, и по-прежнему единоначалие за США, которые диктуют правила, по которым мы живем, в том числе экономически.
«Единоросс» Фёдоров: Наше начальство – США
Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
у кого печатный станок денежных знаков (долларов),кому должно государство США триллионы долларов,кто и что сказал в 1913 г.,когда государство США передало печатание денег в частные руки? Конгресс дает разрешение правительству влазить в очередной внутренний долг.
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1 час.
Natalija Osminina
И вот результат.
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1 час.
Сидор Сидоров
Можно просто всё национализировать. Особенно и в первую очередь банки. Необходим референдум. Я так вижу.
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27 мин.
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