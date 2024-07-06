Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НЕТУ Mailru Агента
    Уже хотят. Наши консульства в адском саду и Америках  не справляются с валом заявок традиционных семей не только на р...Не смейте говорит...
  • Марина Биченова
    Всё ради России! И казнокрадство, и принятие антинародных законов, завоз и посадка мигрантов на шею налогоплательщи...Головную боль (де...
  • Юрий Рязанов
    Давно назрел вопрос убрать госдуму, как не соответствующую своему назначению. Не место врагам народа сидеть на шее у ...Пронько: Госдума ...

«Единоросс» Фёдоров: Наше начальство – США

«Единоросс» Фёдоров: Наше начальство – США

Политнавигатор В России не прошла смена власти, и по-прежнему единоначалие за США, которые диктуют правила, по которым мы живем, в том числе экономически.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВМ
Вениамин Мельников
у кого печатный станок денежных знаков (долларов),кому должно государство  США триллионы долларов,кто и что сказал в 1913 г.,когда государство США передало печатание денег в частные руки? Конгресс дает разрешение правительству влазить в очередной внутренний долг.
Ответить
1 час.
Natalija Osminina
И вот результат.
Ответить
1 час.
Сидор Сидоров
Можно просто всё национализировать. Особенно и в первую очередь банки. Необходим референдум. Я так вижу.
Ответить
27 мин.

Картина дня

наверх