Ну и ребус у фигуристов: чистый Дикиджи мимо топ-3, а лидер не надеется на Олимпиаду

Соревнования фигуристов в финале Гран-при России – самый ожидаемый и обсуждаемый вид. 1. Только в мужской сборной – как считают в федерации – нет несокрушимого лидера, однозначного претендента на олимпийскую квалификацию.
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