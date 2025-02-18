Политика как он...
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Политика как она есть

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  • саша пупкин
    Ну кролик тоже про кулю в лоб вещал))))Зеленский готов у...
  • Татьяна Курочкина
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В России заявили о бандитском нападении ВСУ

В России заявили о бандитском нападении ВСУ

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край, в результате которой был поврежден 51 дом, — это очередное бандитское нападение на Россию, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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