В России заявили о бандитском нападении ВСУ

Политика как она есть

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край, в результате которой был поврежден 51 дом, — это очередное бандитское нападение на Россию, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.