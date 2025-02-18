В России заявили о бандитском нападении ВСУ

Атака украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Краснодарский край, в результате которой был поврежден 51 дом, — это очередное бандитское нападение на Россию, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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