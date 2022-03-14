Происшествия

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В Самарской области полицейские провели антинаркотические и антитеррористические мероприятия с подростками

В Самарской области полицейские провели антинаркотические и антитеррористические мероприятия с подростками

Сотрудники полиции в Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с подростками и молодежью антитеррористической и антинаркотической направленности.

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