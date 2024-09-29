250 000 украинцев бежали в БелоруссиюДесятки тысяч украинцев бегут из европейских стран в Белоруссию.
250 000 украинцев бежали в Белоруссию
Комментарии
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Регина Толстоброва
Трудно с казать. что ждет Белоруссию из-за этих приезжих хохлов.
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16 час.
Sergey
скоро они все окажутся в России..... у батьки просто так не поживешь на дотациях и не забалуешь! а здесь можно все., здесь приезжих любят.
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15 час.
ВП
Виктор Петров
Положили кобру на грудь.
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13 час.
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