Самый быстрый Rolls-Royce - ПРОКАТИЛИСЬ ПО АВТОБАНУ!

#carwow #rollsroyce Понравилось видео? Подписывайтесь на @carwow Русская версия и включайте уведомления, чтобы не пропускать новые выпуски! Это самый суровый Rolls-Royce на свете - Brabus 700 Rolls-Royce Ghost! Всё верно, и без того невероятно роскошный седан подвергли тюнингу Brabus! Посмотрим, что изменилось… Во-первых, Ghost явно стал несколько агрессивнее обычного Rolls-Royce.