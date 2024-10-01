Армия Израиля начала атаку на Бейрут

Армия Израиля начала атаковать объекты "Хезболлы" в Бейруте. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ."В настоящее время армия обороны Израиля наносит удары по террористическим объектам "Хезболлы" в Бейруте", – говорится в сообщении.
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