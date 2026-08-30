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Татар-информ

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«Новая история ФК в Татарстане»: как в Казани открыли школу фигурного катания

«Новая история ФК в Татарстане»: как в Казани открыли школу фигурного катания

Сегодня на улице Портовой в Казани открыли школу фигурного катания. Она будет работать на базе Центра фигурного катания.

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