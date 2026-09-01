В случае задержки или отмены рейса, как действовать и на что можно рассчитывать в плане возмещения ущерба? В случае отмены или задержки рейса в каждой авиакомпании действуют строгие правила, регулирующие отношения между перевозчиком и пассажиром.
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