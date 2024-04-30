В Молдавии объявили о невозможности запретить импорт сельхозпродукции

Закрытие рынка повлечет ущерб для экспортеров – глава Минсельхоза Молдавии.Молдавия не имеет возможности ввести запрет на импорт продукции сельхозпроизводства ввиду того, что это решение повредит состоянию местной аграрной сфере.
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