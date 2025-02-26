Военно-Морской Флот провёл памятные мероприятия по случаю 115-й годовщины со дня рождения адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова

Сегодня, 26 февраля 2025 г., исполнилось 115 лет со дня рождения государственного и военно-морского деятеля, главнокомандующего Военно-Морским Флотом-заместителя Министра обороны Советского Союза (1956-1985) адмирала флота Советского Союза Сергея Георгиевича Горшкова.
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