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Кроваво-красные закаты — это не шутки: Физик перечислил страшные последствия магнитных бурь

Кроваво-красные закаты — это не шутки: Физик перечислил страшные последствия магнитных бурь

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