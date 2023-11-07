Кроваво-красные закаты — это не шутки: Физик перечислил страшные последствия магнитных бурь

Вячеслав Авдеев в разговоре с "Аргументами и Фактами" объяснил, опасны ли полярные сияния, которые видели жители многих регионов РоссииВ минувшее воскресенье многие жители России стали очевидцами кроваво-красных закатов.
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