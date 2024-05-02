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Литвинов перед судом об экстрадиции Промеса: «Квинси – член нашей команды и семьи. Желаю ему побыстрее вернуться в Россию»

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма.

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