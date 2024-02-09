Поздравления с Днем дипломата, который отмечается 10 февраля 2024 года, порадуют представителей этой профессии AdministratorКаждый год, 10 февраля, дипломаты Российской Федерации получают искренние поздравления по случаю Дня дипломатического работника.
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