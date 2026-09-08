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Какие вопросы орловцы присылают губернатору Клычкову на прямую линию

Какие вопросы орловцы присылают губернатору Клычкову на прямую линию

Сегодня, 8 сентября, в 16:00 состоится прямая линия губернатора Клычкова.  Вопросы к главе региона традиционно собирают заранее, в том числе посредством комментариев в официальном сообществе регионального правительства ВКонтакте.

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