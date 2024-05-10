Калужские ветераны СВО стали почетными гостями парада Победы в Москве

20 бойцов специальной военной операции и их семьи стали почетными гостями военного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнеКалужские ветераны боевых действий, принимавшие участие в СВО, и родные погибших бойцов стали почетными гостями Парада Победы в Москве.