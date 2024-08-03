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"Главная угроза". Киев не сможет использовать F-16 так, как собирался. И вот что ему помешает

"Главная угроза". Киев не сможет использовать F-16 так, как собирался. И вот что ему помешает

© flickr.com / US Air ForceВчера 1,8K прочитали Долгожданные F-16 прибыли на Украину, однако Киев вряд ли сможет использовать их для проведения наступательных действий на передовой, как он того хотел, пишет BI.

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