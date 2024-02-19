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В России ждут новый автобренды из Азии, Африки и с Ближнего Востока

В России ждут новый автобренды из Азии, Африки и с Ближнего Востока

Согласно информации, опубликованной изданием «Известия», которое ссылается на данные Торгово-промышленной палаты РФ, на российском автомобильном рынке могут появиться новые марки автомобилей из Ирана, Индии и Африки.

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Комментарии
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ИБ
Игорь Балмаков
когда же появятся новые автобренды Российского производства?!
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18 час.
Александр
А зачем? Эффектные менеджеры ж есть. Купил за лям, приклеил пластмаску за рубль (москвич ,уаз, волга) продал за три. Эффективно.
Ответить
17 час.

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