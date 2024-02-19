В России ждут новый автобренды из Азии, Африки и с Ближнего Востока

Согласно информации, опубликованной изданием «Известия», которое ссылается на данные Торгово-промышленной палаты РФ, на российском автомобильном рынке могут появиться новые марки автомобилей из Ирана, Индии и Африки.
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