Кругосветка вхолостую: российский СПГ-танкер разгружается в порту Камчатки, не сумев найти покупателя

АНГЕЛ АНГЕЛ

А чем занимаются наши диверсионные группы? Почему себя так спокойно и вольготно себя чувствуют зарубежные диверсионные группы? Где ответки за СП1 и СП2, за подрыва наших, судов, поджоги и диверсии на стратегических и инфраструктурных объектах. Хватит трындеть о терроризме, это партизанская, диверсионная, финансово экономическая война, при которой все средства хорошо, любые методы и т.д. Давайте быть реалистами, а не демагогами. Почему наши хабы, газохранилища, газонефтеперерабатывающие и т.д. заводы , предприятия которые отжали у России еще не взлетели на воздух, почему кабели не уничтожены. Пора устроить управляемый хаос в ЕС, США и у их союзников. Не важно кто этот вопрос будет решать на их территориях, освободительные движения, зеленые, партизаны и т.д., н надо их ставить на место и ощутимо, сами при таком раскладе снимут все санкции и на окорочках приползут, за поставками энергоресурсов. А вообще давно пора переходить на производство и переработку в Россию, а не выводить предприятия таким как Потанин и Дерипаска из России. Думать, планировать, развивать и быть независимыми, чтобы не зависеть от санкций наших "друзей"...