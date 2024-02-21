В США заявили о риске рецессии в стране

В США сохраняется риск рецессии из-за нестабильности экономических показателей, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон.
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