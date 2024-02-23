Почти 40% жителей Карелии считают 23 февраля праздником всех мужчин

В результате исследования, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob среди экономически активного населения Петрозаводска, выяснилось, что День защитника Отечества для половины горожан — это прежде всего профессиональный праздник, посвященный военным, как бывшим, так и настоящим.
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