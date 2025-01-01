Цирковое представление для незрячих проведут в Нидерландах

Труппа «Всемирный рождественский цирк» проведет в амстердамском Королевском театре Карре представление, специальное адаптированное для слепых и слабовидящих гостей, рассказало 31 декабря онлайн издание NL Times.
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