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Мода и Шоу-бизнес

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Производители алкоголя из Петербурга объявили SHAMAN войну из-за бренда «Я русский»

Производители алкоголя из Петербурга объявили SHAMAN войну из-за бренда «Я русский»

Бренд «Я русский» стал объектом спора между петербургскими бизнесменами и певцом SHAMAN. Согласно источникам, торговая марка «Я русский! Каков восторг!» была зарегистрирована производителями алкогольной продукции 15 лет назад, вдохновившись фразой знаменитого полководца Александра Суворова.

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