Красногвардейский район Петербурга сегодня убирают 77 машин и 596 дворников

Территории обрабатывают противогололёдными материалами В Красногвардейском районе Петербурга на борьбу с последствиями снегопада вышли 77 единиц спецтехники, в том числе малой механизации, а также 596 работников ручного труда, сообщили сегодня в пресс-службе районной администрации.