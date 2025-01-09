Красногвардейский район Петербурга сегодня убирают 77 машин и 596 дворников

Территории обрабатывают противогололёдными материалами В Красногвардейском районе Петербурга на борьбу с последствиями снегопада вышли 77 единиц спецтехники, в том числе малой механизации, а также 596 работников ручного труда, сообщили сегодня в пресс-службе районной администрации.
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