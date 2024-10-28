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Мария Захарова ответила на слова грузинского президента о подчинении республики России

Мария Захарова ответила на слова грузинского президента о подчинении республики России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавние высказывания грузинского президента Саломе Зурабишвили , касающиеся подчинения республики России.

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