В Перу сняли ответственность за спорный закон с правительства Болуарте

Ответственность за окончательное принятие спорного закона, устанавливающего срок давности за преступления против человечности и военные преступления, снята с исполнительной власти во главе с президентом Диной Болуарте по решению министра юстиции Перу Эдуардо Арана.
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