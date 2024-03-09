Пушков призвал Макрона подумать о последствиях отправки войск на Украину

Сенатор Алексей Пушков выступил с заявлением о том, что президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также главе Министерства иностранных дел Польши Радославу Сикорскому необходимо поговорить о том, что может повлечь за собой отправка войск НАТО на территорию Украины.