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Пушков призвал Макрона подумать о последствиях отправки войск на Украину

Пушков призвал Макрона подумать о последствиях отправки войск на Украину

Сенатор Алексей Пушков выступил с заявлением о том, что президенту Франции Эммануэлю Макрону, а также главе Министерства иностранных дел Польши Радославу Сикорскому необходимо поговорить о том, что может повлечь за собой отправка войск НАТО на территорию Украины.

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